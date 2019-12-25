هل يجوز اكل الضبع؟ والطعام الذي يحتوي على الكحول

هل يجوز اكل الضبع ؟ ورد في الحديث الشريف عن جابر قال: (سألت النبي عن الضبع؟ فقال هو صيد)، حيث يدل الحديث الشريف أن الضبع صيد أي أنّ لحمه يؤكل، وفي ذلك حكمة، وهي من خلال من جربوا أكله أنهّ له فوائد كثير تشفي من العديد من الأمراض، حيث يتم ذبحه وتنظيف ما في بطنه وتم طبخها فهي حلال؛ لأنّها كسائر أنواع الصيد الأخرى.

حكم اكل الضبع

القول الأول : من العلماء ما قال أنه حرام، حيث ذهب أبو حنيفة على أن الضبع من ذوات الأنياب، كما ورد في الحديث الشريف: عن ابن عباس قال: {نهى رسول الله - صلّى الله عليه وسلمّ - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير}. رواه الجماعة إلّا البخاري والترمذي)، وهذا يدل على تحريم أكل الضبع.





القول الثاني: وهو إباحة أكل لحم الضبع وذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي، والإمام الحنبلي، والإمام المالكي، حيث قال الشافعي: {ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، وهذا القول هو الصحيح لما روى أهل السنن (الضبع صيد)}، أمّا أبو حنيفة فاستند إلى ذوات الأنياب في التحريم، والضبع ليس من السباع، ويقول إبن تيمية: أن الضبع مباح أكله في المذاهب الثلاثة وحرام في مذهب أبو حنيفة.





أكل الطعام أو الخضروات المغسولة في الحمام

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية من سائل يقول" هل يجوز أن نأكل الطعام أو الخضروات التي تم غسلها في الحمام".





أجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس": لا مشكلة في غسل الخضروات في الحمام، ما دام لا نجاسة وقعت على الشيء فلا شيء في الأمر ، ولو افترضنا أنه وقعت مثلا فتغسل".





وتابع: لو افترضنا أن هناك حوض في الحمام فجائز غسل أي شيء فيه".





هل يجوز أكل الطعام الذي يحتوي على الكحول

ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل يجوز أكل الطعام الذي يحتوي على الكحول خارج مصر".





وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار، أنه لا يجوز تناول أكل يحتوي على الكحو خارج مصر لأن الأكل الذي يحتوي على الكُحل نجس لأن حرمته جاءت من نجاسته، فإن كنت مضطرا لأكله تأكله، وإن لم تكن مضطرًا لا يجوز.





وذكر أن "هناك فرقًا بين الأكل الذي يضاف له كحل، وبين الآخر الذي يطبخ بالكحول لأن الكحول يتبخر".





هل يجوز أكل اللحوم المستوردة

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول، هل أكل اللحوم المستورد جائز.