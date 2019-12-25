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رياضة

رد فعل عصام الحضري على إدراج قفازاته ضمن معروضات متحف الفيفا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعرب حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري عن شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم، على إدراج قفازاته ضمن معروضات متحف "الفيفا"، والاحتفاء به كأكبر لاعب سنا يشارك في كأس العالم.

وكتب الحضري "السد العالي" تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "الحمد لله"، وأضاف باللغة الإنجليزية "شكرا لكم على الاهتمام".

يذكر ان "الفيفا"، قال في "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر": "قفازات السد العالي عصام الحضري من كأس العالم 2018 أحد معروضات "كرة القدم والعالم العربي في متحف FIFA، كانت المباراة الدولية الأخيرة في مسيرة الحارس العملاق، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات بالإضافة لكونه أول أفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم".

وأصبح عصام الحضري أكبر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم، حيث خاض آخر مباراة دولية له بقميص منتخب بلاده أمام السعودية في منافسات الدور الأول لمونديال "روسيا 2018"، وهو في سن 45 عاما و5 أشهر، وكسر بذلك رقم الحارس الكولومبي فاريد ماندراجون الذي تخطى سن 43 عاما حينما شارك مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014.

وتصدى "السد العالي" لركلة جزاء نفذها اللاعب السعودي سالم الدوسري، ولكن بالرغم من ذلك فقد خسر منتخب "الفراعنة" أمام نظيره الأخضر السعودي بهدف مقابل هدفين، وخرج من الدور الأول للمونديال.
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