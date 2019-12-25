إعادة عرض مسلسل وعد لـ مي عز الدين

بدأت قناة mbc مصر، اعادة عرض مسلسل "وعد" للنجمة مى عز الدين على شاشتها، بناءً علي طلب الجمهور.



وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 2016، خاصة وأن مى قدمت شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما ظهرت بها فى أعمالها بالدراما خلال السنوات الماضية



وتدور فكرة مسلسل وعد، حول الاختيار بصفة عامة، سواء اختيار شريك العمر، أو اختيار العلاقات الاجتماعية وتحديدها، وذلك من خلال خطوط درامية متشابكة، في شكل رومانسي اجتماعي، ويعتمد العمل على تتابع المفاجآت غير المتوقعة منذ اللحظة الأولى.



مسلسل "وعد" بطولة مى عز الدين، وأحمد صلاح السعدنى، وحازم سمير، وحسن حسنى، وكارمن لبّس، وملك قورة، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسى، وهند رضا، حسام داغر، وسميرة مقرون، ورانيا ملاح، راندا البحيرى وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.



وتعد مى عز الدين من أبرز نجوم الدراما فى السنوات الماضية حيث قدمت العديد من المسلسلات الناجحة أبرزها "قضية صفية" و"الشك" و"دلع بنات" و"حالة عشق" وغيرها من الأعمال التى جعلتها تتواجد بشكل دائم فى الدراما الرمضانية كل عام.