الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات الحاجبة لرؤية البحر.. صور

شنت محافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة على شواطئ وكافيتريات الكورنيش بنطاق حي شرق المدينة، وذلك لإزالة الأسوار الخشبية المعيقة لرؤية البحر.



شارك في الحملة كل من اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، وعدد من الجهات المعنية.



تم خلال الحملة إزالة كافة الإشغالات المقامة علي الشواطئ بشكل غير قانوني حيث تم ازالة الحواجز والاشغالات الخشبية المقامة علي الشواطئ، والمخالفات لبعض الكافيتريات بنطاق حي شرق .



كما تم تقليم الأشجار، وتقليل ارتفاعاتها بما لا يعيق رؤية البحر، وفرض الغرامات المالية اللازمة على المخالفين، وكذا تقدير قيمة المنطقة التي تم استغلالها بغير وجه حق بمعرفة الجهات المختصة لتغريمها للمتعدين.



وتم التنبيه على المستأجرين بتحويل هياكل منافذ البيع المقامة علي الشواطئ إلى زجاجية لضمان عدم حجب رؤية البحر.



وتأتي الحملة عقب الجولة التفقدية للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الجمعة الماضية للكورنيش، والتي أكد خلالها أن رؤية البحر ستكون متاحة للجميع ولن يسمح بحجبها.



وشدد الشريف، على كافة المسئولين بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر التي وضعها مستأجري الشواطئ ومراجعة كافة التعاقدات للمنشآت الواقعة علي كورنيش المدينة، وتحديد المساحة المخصصة لكل مستأجر شاطئ وتغريم المستأجرين المتجاوزين للمساحة المحددة لهم والمتعدين على رصيف الكورنيش.