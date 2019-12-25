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السيسي: نولي أهمية لتطوير جميع البحيرات لتعظيم موارد الدولة.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب تعظيم الجهود لتطوير بحيرة قارون في محافظة الفيوم، التي تبلغ مساحتها أكثر من 50 ألف فدان، حتى لا نخسر هذه الثروة الطبيعية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، أن الدولة معنية بأن تستعيد كل البحيرات سواء كانت تقع على البحر المتوسط أو داخل الدولة، وأيضًا بحيرة ناصر التي توجد في جنوب البلاد.

وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العائد لن يكون مباشرا على المواطنين وغير ملحوظ، ولكن سيكون على الدولة، حيث سيعود على هذه البحيرات لكفاءتها وخدمتها وإنتاج الثروة السمكية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بيوسف الصديق في محافظة الفيوم.

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية تحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.
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