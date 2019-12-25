بوتين يوجه اتهاما خطيرا لـ بولندا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الثلاثاء، هجوما حادا على بولندا، متهما إياها بالتعاون مع أدولف هتلر والتحرك في شكل "معادٍ للسامية" قبيل الحرب العالمية الثانية.



وقال بوتين، خلال حديثه في وزارة الدفاع الروسية أمس، إنه اطلع على أرشيف استرده الجيش الأحمر في أوروبا العام 1945 ويظهر أن دولا عدة بينها بولندا كانت تتواطأ مع الديكتاتور النازي؛ مشيرا إلى أن البولنديين "توصلوا عمليا إلى تفاهم مع هتلر، هذا واضح في وثائق الأرشيف"، بحسب وكالة "فرانس برس".



وأضاف الرئيس الروسي: "أشعر بالمهانة لكيفية مناقشة هتلر وبولندا ما يسمى المسألة اليهودية".



وأوضح أنه اطلع خصوصا على وثائق تاريخية وعد فيها السفير البولندي في ألمانيا العام 1938 بإقامة «نصب جميل» في وارسو للزعيم النازي بعدما عرض الأخير «إرسال اليهود الى مستعمرات في أفريقيا».



وأكد أن السفير المذكور «تضامن تماما مع هتلر» واصفا إياه بأنه «خنزير معاد للسامية».



وقارن بوتين بين ما تقدم وقرارات المسئولين البولنديين الحاليين الذين «يهدمون النصب التي أقيمت لجنود الجيش الأحمر» الذين اعتبروا سابقا محررين لبولندا.



وتبادلت روسيا وبولندا في الأيام الأخيرة الاتهامات على خلفية تاريخية.



وهاجمت الدبلوماسية الروسية «الخطاب العدائي» لوارسو في حين أعربت الديبلوماسية البولندية عن «قلقها»، متهمة المسئولين الروس بـ «عرض صورة خاطئة للأحداث».



وتندد روسيا منذ أعوام عدة بما تعتبره تجاهلا من جانب الدول الغربية للتضحيات الكبيرة التي بذلها الاتحاد السوفيتي السابق حتى العام 1945، والتي تجلت خصوصا في مقتل 27 مليون سوفياتي إبان الحرب العالمية الثانية.



وفي هذا السياق، أدان بوتين الجمعة قرارا حول «الذاكرة الأوروبية» أقره برلمان ستراسبورج في سبتمبر يساوي بين الشيوعية والنازية.



وخلال لقائه الضباط أمس، الثلاثاء، أشاد بوتين بالأسلحة الروسية الجديدة الأسرع من الصوت بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن «أي بلد آخر لا يملكها».