سنكسر الاحتلال.. حماس: لا انتخابات بدون القدس

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنه لن يتم إجراء أية انتخابات بدون القدس المحتلة، داعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إصدار مرسوم فورا بشأن إجراء الانتخابات.



ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، قال عضو المكتب السياسي في حماس صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن القدس خط أحمر ويجب أن تتحول عملية الانتخابات فيها إلى حالة اشتباك مع الاحتلال.



وأكد "هزمنا الاحتلال في محاولات فرض البوابات الإلكترونية، وسنفرض عليه إجراء الانتخابات في القدس، وسنكسر قراره".



وأشار: "لن نسمح للاحتلال بتعطيل المسيرة الانتخابية الديمقراطية، وموقفنا ينسجم مع الموقف الوطني الفلسطيني الموحد بإجراء الانتخابات في القدس".



وكانت حركة حماس، أعلنت أمس عن عقد مؤتمر صحفي بشأن الانتخابات الفلسطينية.