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أخبار العالم

وسائل إعلام باكستانية: وزير الخارجية السعودي في زيارة مهمة إلى إسلام آباد غدا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:24 م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
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شيماء مصطفى
ذكرت صحيفة "باكستان توداي"، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من المتوقع أن يزور إسلام آباد غدا الخميس في "زيارة مهمة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية قولها إنه من المتوقع أن يقضي الوزير فيصل بن فرحان يومًا واحدًا في البلاد، حيث سيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء عمران خان ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسلام آباد" إلى أن هذه الزيارة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعلاقات بين الدولتين والمنطقة برمتها، خاصة وأنها تأتي في ظل إلغاء باكستان مشاركتها في القمة الإسلامية المصغرة التي استضافتها كوالالمبور الماليزية.

وكانت السفارة السعودية في باكستان أكدت في وقت سابق، عدم صحة ما تروج له بعض الجهات حول ضغوط مارستها المملكة على الجمهورية الباكستانية لثنيها عن المشاركة في القمة الإسلامية المصغرة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شارك في قمة ماليزيا، أن باكستان تعرضت لضغوط سعودية تضمنت تهديدا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني، وترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية واستبدالهم بالعمالة البنغالية.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها نشرته على حسابها الخاص على "توتير" إن هذه الأخبار المغلوطة تنفيها متانة وقوة العلاقات الأخوية التي تجمع الرياض وإسلام أباد.
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