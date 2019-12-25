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ثقافة

ناقش ملفات مهمة .. وزير السياحة والآثار يجتمع بالمعاونين والمستشارين بالوزارة.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء بمبني الوزارة بالعباسية، اجتماعًا مع المعاونين والمستشارين ومن القيادات الشابة بالوزارة؛ وذلك لمناقشة آليات سير العمل خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض كافة الملفات التى تخص كل منهم، ومناقشة مقترحات وسبل تطوير العمل للارتقاء بالمنتج السياحي والأثري المقدم للزائرين في المناطق والمتاحف الأثرية والمناطق السياحية، كما تم مناقشة أهم التحديات التى تواجه القطاع حاليا.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع على حرص الوزارة على تمكين الشباب والعمل علي تدريبهم ورفع قدراتهم المهنية لإكسابهم خبرات وذلك لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تولى المناصب القيادية.

كما أكد علي ضرورة توحيد جهود جميع القطاعات المختلفة بالوزارة لإنجاح هذه المنظومة وخدمة العمل السياحي والأثري لخروج المنتج بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم في إطار النهوض بمنظومة السياحة والآثار في مصر.

وتتميز مصر بثراء منتجاتها السياحة المتنوعة مثل السياحة الثقافية، والشاطئية والدينية وغيرها من الأنماط السياحية الهامة التي تجذب مختلف السائحين حول العالم لزيارة مصر.
ناقش ملفات مهمة .. وزير السياحة والآثار يجتمع بالمعاونين والمستشارين بالوزارة.. صور
ناقش ملفات مهمة .. وزير السياحة والآثار يجتمع بالمعاونين والمستشارين بالوزارة.. صور
ناقش ملفات مهمة .. وزير السياحة والآثار يجتمع بالمعاونين والمستشارين بالوزارة.. صور
ناقش ملفات مهمة .. وزير السياحة والآثار يجتمع بالمعاونين والمستشارين بالوزارة.. صور
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