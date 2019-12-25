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رياضة

"عسكر" يشارك في معرض القاهرة للكتاب بعلم النفس الرياضي والمهارات النفسية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:09 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعلن الدكتور محمد عسكر المدير الفني السابق لمركز شباب شطورة عن كتابيه الجديدين "علم النفس الرياضي" و "المهارات النفسية في علم النفس الرياضي"، الصادرين عن دار ماستر للنشر والتوزيع.

وقال الدكتور محمد عسكر إن الكتابين يأتيان ضمن سلسلة في علم النفس الرياضي، الذي يعد أحد الاختصاصات في علم النفس التي تدرس العوامل النفسية في الأداء الرياضي من أجل تحسين أداء الرياضي.

يشار إلى أن محمد عسكر من مواليد محافظة سوهاج و حصل على الدكتوراه في التربية الرياضية من جامعة أسيوط تخصص علم نفس رياضي، وعمل مديرا فنيا للعديد من الأندية، وقاد منتخب الأزهر للتتويج ببطولة المصالح الحكومية للكرة الخماسية موسم 2020/2019.
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