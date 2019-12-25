بيراميدز يهزم وادي دجلة بهدف السعيد ويقفز إلى المركز الخامس .. فيديو

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا علي وادي دجلة بهدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ10 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 75 عن طريق عبدالله السعيد من ركلة جزاء .



وعاد بيراميدز للانتصارات بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات حيث بدأت بهزيمة من الزمالك بهدفين ، ثم هزيمة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع المصري البورسعيدي بالجولة الماضية بهدف لكل فريق.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز الي النقطة 16 فى المركز الخامس من 10 مباريات حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 4 مباريات، وهزم في مواجهتين.



بينما تجمد وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط وذلك بفوز وحيد وثلاث تعادلات و6 هزائم.

