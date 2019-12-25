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توك شو

هشام عزمي يكشف تاريخ المجلس الأعلي للثقافة في مصر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:01 م
هشام عزمي
هشام عزمي
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توك شو
قال الدكتور "هشام عزمي"، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن المجلس هو الأعرق في الوطن العربي والقارة الأفريقية كاملة، حيث أنشئ خلال خمسينيات القرن الماضي.

ونوه "هشام عزمي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "جيهان لبيب"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، إلي أن مصر كانت دائما حاضرة في كافة المجالات الثقافية، بداية من الكتابة، المسرح والعديد من المجالات الفنية الراقية.

وتابع، أن دور المجلس متمحور في تنظيم السياسة الثقافية العريقية داخل الدولة المصرية، لافتا إلي أنهم شرعوا في تطوير مهام المجلس لتشمل حديث اكثر عن تطوير المجالات الثقافية.
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