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رياضة

تعليق عبدالله السعيد بعد الفوز على وادي دجلة وتسجيله الهدف 99

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:39 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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حسن العمدة
قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إنه سعيد للغاية باستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة نتائج لم تكن جيدة، مشيرا إلى أن فريق دجلة قوي ومنظم للغاية ويلعب بطريقة مميزة.

وشدد السعيد على أن الكابتن زيزو منح اللاعبين ثقة وطالبهم بالهدوء والثقة داخل الملعب لأنهم مجموعة مميزة من اللاعبين والفريق قادر على العودة وتحقيق الانتصارات.

أضاف أن الفريق لم يقع بالنتائج الأخيرة وما يزال الدوري في البداية وفقدان النقاط لا يعني النهاية، والفريق عاد وحقق ٣ نقاط غالية أمام دجلة القوي وسيواصل مشواره بكل قوة.

السعيد تحدث عن تسجيله ٩٩ هدفا في الدوري مؤكدا أنه يفتخر بتسجيل هذا الكم من الأهداف ويتمنى مواصلة التسجيل ومساعدة الفريق على تحقيق مزيد من الانتصارات والأهم أن الفريق فاز في النهاية.
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