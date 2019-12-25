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رياضة

القديم لا يتسع للكئوس.. اِعرف تصميم دولاب بطولات النادي الأهلي الجديد | صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:33 م
صدى البلد
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أحمد هاني
غير مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التصميم الخاص بدولاب بطولات الشياطين الحمر، ويضم القديم عددًا كبيرا ولا يتسع للكئوس والدروع والجوائز.

ويعمل مجلس إدارة الأهلي على توسعة دولاب البطولات القديم بعد تطويره، لاستيعاب كئوس ودروع النادي.

وفيما يلي نعرض بطولات النادي الأهلي عبر تاريخه:

- 41 بطولة الدوري المصري
- 36 بطولة كأس مصر
- 11 بطولة السوبر المصري
- 8 بطولات دوري أبطال إفريقيا
- بطولة الكونفدرالية
- 6 ألقاب للسوبر الإفريقي
القديم لا يتسع للكئوس.. اِعرف تصميم دولاب بطولات النادي الأهلي الجديد | صور
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