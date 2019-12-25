4 غياب مؤثرة فى ليفربول قبل مواجهة ليستر بالدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي غدا الخميس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعاني كتيبة الألماني يورجن كلوب بعدد من الغيابات عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.



وتعد مباراة ليستر سيتى هي الأولى لفريق ليفربول بعد تتويجه بطلًا لمسابقة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.

