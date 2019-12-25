الأرصاد الجوية: سقوط أمطار على القاهرة صباح غدا الخميس ...فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،إن الأحوال الجوية بها حالة من عدم الاستقرار بدأت منذ أمس وستستمر حتى يوم الجمعة القادم .
وأضاف " شاكر" خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز " ،أن هناك نشاط للرياح والأتربة على جميع انحاء الجمهورية بالإضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمكشوفة .
واوضح" شاكر" ان هناك ارتفاع أمواج خصوصا على البحر المتوسط وقد وصل ارتفاعها إلى أكثر من 4 أمتار وهذا ما ادى الى اغراق بعض الشواطىء مثل الإسكندرية ومطروح وبلطيم ورأس البر .
وتابعت " شاكر" أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي أدت الي سقوط امطار غزيرة ورعيده علي بعض السواحل الشمالية مثل مطروح وأسكندرية ورشيد وادفو والعريش ورفح والبحيره .
واستكملت "شاكر" أن المتوقع عدم الاستقرار حتي يوم الجمعة القادم واستمرار سقوط الامطار علي السواحل الشمالية متوقع وصولها الي القاهره اليوم مساءً او صباح الخميس .
وأضاف " شاكر" خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز " ،أن هناك نشاط للرياح والأتربة على جميع انحاء الجمهورية بالإضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمكشوفة .
واوضح" شاكر" ان هناك ارتفاع أمواج خصوصا على البحر المتوسط وقد وصل ارتفاعها إلى أكثر من 4 أمتار وهذا ما ادى الى اغراق بعض الشواطىء مثل الإسكندرية ومطروح وبلطيم ورأس البر .
وتابعت " شاكر" أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي أدت الي سقوط امطار غزيرة ورعيده علي بعض السواحل الشمالية مثل مطروح وأسكندرية ورشيد وادفو والعريش ورفح والبحيره .
واستكملت "شاكر" أن المتوقع عدم الاستقرار حتي يوم الجمعة القادم واستمرار سقوط الامطار علي السواحل الشمالية متوقع وصولها الي القاهره اليوم مساءً او صباح الخميس .