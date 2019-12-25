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الأرصاد الجوية: سقوط أمطار على القاهرة صباح غدا الخميس ...فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:40 م
الامطار
الامطار
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،إن الأحوال الجوية بها حالة من عدم الاستقرار بدأت منذ أمس وستستمر حتى يوم الجمعة القادم .

وأضاف " شاكر" خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز " ،أن هناك نشاط للرياح والأتربة على جميع انحاء الجمهورية بالإضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمكشوفة .

واوضح" شاكر" ان هناك ارتفاع أمواج خصوصا على البحر المتوسط وقد وصل ارتفاعها إلى أكثر من 4 أمتار وهذا ما ادى الى اغراق بعض الشواطىء مثل الإسكندرية ومطروح وبلطيم ورأس البر .

وتابعت " شاكر" أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي أدت الي سقوط امطار غزيرة ورعيده علي بعض السواحل الشمالية مثل مطروح وأسكندرية ورشيد وادفو والعريش ورفح والبحيره .

واستكملت "شاكر" أن المتوقع عدم الاستقرار حتي يوم الجمعة القادم واستمرار سقوط الامطار علي السواحل الشمالية متوقع وصولها الي القاهره اليوم مساءً او صباح الخميس .
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