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توك شو

الأرصاد: أمطار غزيرة غدا على بورسعيد وسيناء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:45 م
الأرصاد الجوية تعلن
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس
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توك شو
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إنهم أصدروا بيانا سابقا عن حالة من عدم الاستقرار المناخي، الذي يواجه مصر خلال الفترة الحالية حتى يوم الجمعة.

ونوه شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية، إلى أن التقلبات الجوية شملت رياحا شديدة وأمطارا علي السواحل الشمالية والإسكندرية.

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وتابع، أن اليوم كان ذروة موجة التقلبات العنيفة، ولكنها ستبدأ في الاستقرار ابتداء من غد الخميس حتي نهاية يوم الجمعة بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية.

وأشار الدكتور "محمود شاهين"، مدير مركز التحاليل والتنبؤات إلي أن غدا ستشهد أمطارا اكثر غزارة في السواحل الشرقية من بورسعيد وسيناء.

وتابع، أن فرص سقوط الامطار علي القاهرة والوجه البحري ضعيفة، ولكن الرؤية علي الطرق ستتحسن بشكل كبير.
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