محمود مسلم رئيسا لشبكة dmc

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تولي محمود مسلم رئاسة شبكة dmc .



ويأتي تولي مسلم لهذا المنصب خلفا لهشام سليمان.



من جهة أخرى أجرت الشركة مجموعة من التغييرات من بينها تولي ألبرت شفيق رئاسة قنوات ON، وتفرغ حازم شفيق لرئاسة تلفزيون الحياة، وتولي محمد حلمي رئاسة قناة اكسترا نيوز الإخبارية، وتعيين عمرو رزق مستشارا لراديو النيل.



الجدير بالذكر أن محمود مسلم كان يتولى مدير عام منظومة تطوير المحتوى بقنوات - dmc وon وcbc والحياة- المملوكة للشركة.