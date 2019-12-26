نشرة الفن | شائعات طلاق أسما شريف منير.. خطبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح.. منى فاروق بـ السبحة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
بعد اختفائها لأكثر من شهر | خطيبة هيثم أحمد زكي تعود بتعليق مؤثر
عادت إنجي سلامة، الخطيبة السابقة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، للظهور مجددا بعد اختفاء دام أكثر من شهر، بعد تعليق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعدم التفاعل بأي منشور.
برنامج ET: هنادي مهنى تحتفل بخطبتها على أحمد خالد صالح
أعلن برنامج ET بالعربي، في تقرير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن خطوبة الفنانة الشابة هنادي هاني مهنى، على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، على أن يكون الحفل الجمعة المقبلة.
والدة هنادي مهنى تكشف حقيقة خطبة ابنتها لـ ابن خالد صالح
حرص «صدى البلد» على التواصل بشكل مباشر مع أسرة الفنانة الشابة هنادي مهنى، بعد الأخبار المتضاربة بشأن خطبة ابنتهم، للفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.
صور جريئة | ابنة منال سلامة وعادل أديب تظهر على شاطئ في ماليزيا
نشرت أميرة أديب، (ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة)، عدة صور جريئة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي كاش مايوه قصيرا على أحد شواطئ دولة ماليزيا.
الصور تكشف | علاقة عبدالله عمرو دياب بـ حبيب شقيقته كنزي
ظهر عبدالله ابن الفنان عمرو دياب، في صور مع بدر الرملي (حبيب شقيقته كنزي دياب)، نشرها «بدر» عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، بعدما كشفت «كنزي» مؤخرًا عن هوية حبيبها.
بعد شائعة وفاته.. أحدث ظهور لـ حسن حسني فى تكريم نقابة المهن التمثيلية
شاركت الاعلامية بوسي شلبي جمهورها بصوره الفنان الكبير حسن حسني خلال تكريمه من نقابة المهن التمثيلية.
أمطر الفقراء بالأموال في الشارع | مطرب يثير الجدل بهذا الفيديو
نشر المغني الأمريكي بلوفيس مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه يقف فوق سيارته وسط أحد شوارع لوس أنجلوس الأمريكية، ويلقي بالأموال الكثيرة على الفقراء.
شاهد | منى فاروق تثير الجدل بـ السبحة
نشرت الممثلة منى فاروق، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع احدى الفتيات خلال تجولها بمول الإمارات، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
رغم أخبار طلاقها.. أسما شريف منير تظهر بـ دبلة الزواج
نشرت المذيعة أسما شريف منير مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيه تهنئ متابعيها بأعياد الكريسماس والعام الجديد.
بعد اختفائها لأكثر من شهر | خطيبة هيثم أحمد زكي تعود بتعليق مؤثر
عادت إنجي سلامة، الخطيبة السابقة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، للظهور مجددا بعد اختفاء دام أكثر من شهر، بعد تعليق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعدم التفاعل بأي منشور.
برنامج ET: هنادي مهنى تحتفل بخطبتها على أحمد خالد صالح
أعلن برنامج ET بالعربي، في تقرير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن خطوبة الفنانة الشابة هنادي هاني مهنى، على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، على أن يكون الحفل الجمعة المقبلة.
والدة هنادي مهنى تكشف حقيقة خطبة ابنتها لـ ابن خالد صالح
حرص «صدى البلد» على التواصل بشكل مباشر مع أسرة الفنانة الشابة هنادي مهنى، بعد الأخبار المتضاربة بشأن خطبة ابنتهم، للفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.
صور جريئة | ابنة منال سلامة وعادل أديب تظهر على شاطئ في ماليزيا
نشرت أميرة أديب، (ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة)، عدة صور جريئة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي كاش مايوه قصيرا على أحد شواطئ دولة ماليزيا.
الصور تكشف | علاقة عبدالله عمرو دياب بـ حبيب شقيقته كنزي
ظهر عبدالله ابن الفنان عمرو دياب، في صور مع بدر الرملي (حبيب شقيقته كنزي دياب)، نشرها «بدر» عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، بعدما كشفت «كنزي» مؤخرًا عن هوية حبيبها.
بعد شائعة وفاته.. أحدث ظهور لـ حسن حسني فى تكريم نقابة المهن التمثيلية
شاركت الاعلامية بوسي شلبي جمهورها بصوره الفنان الكبير حسن حسني خلال تكريمه من نقابة المهن التمثيلية.
أمطر الفقراء بالأموال في الشارع | مطرب يثير الجدل بهذا الفيديو
نشر المغني الأمريكي بلوفيس مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه يقف فوق سيارته وسط أحد شوارع لوس أنجلوس الأمريكية، ويلقي بالأموال الكثيرة على الفقراء.
شاهد | منى فاروق تثير الجدل بـ السبحة
نشرت الممثلة منى فاروق، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع احدى الفتيات خلال تجولها بمول الإمارات، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
رغم أخبار طلاقها.. أسما شريف منير تظهر بـ دبلة الزواج
نشرت المذيعة أسما شريف منير مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيه تهنئ متابعيها بأعياد الكريسماس والعام الجديد.