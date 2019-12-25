والدة هنادي مهنى تكشف حقيقة خطبة ابنتها لـ ابن خالد صالح

حرص «صدى البلد» على التواصل بشكل مباشر مع أسرة الفنانة الشابة هنادي مهنى، بعد الأخبار المتضاربة بشأن خطبة ابنتهم، للفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.
وبالتواصل مع الموسيقار هاني مهنى، والد هنادي، أجابت سيدة على السؤال قائلة: «مفيش خطوبة والكلام ده مش صحيح»، وبسؤالها عن هويتها، أجابت: «أنا أمها»، لتنفي بشكل قاطع تلك الأخبار.
جاء ذلك بعدما أعلن برنامج ET بالعربي، في تقرير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن خطوبة الفنانة الشابة هنادي مهنى، على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، على أن يكون الحفل الجمعة المقبلة.
وكتب برنامج ET بالعربي، تعليقًا على التقرير الذي أذيع من خلاله: «هنادي مهنى تحتفل يوم الجمعة المقبل بقراءة الفاتحة مع أحمد خالد صالح ابن الراحل خالد صالح، وذلك في جو عائلي بعيدا عن الوسط الفني كما صرح هاني مهنى حصريًا لنا».
وشاركت هنادي مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.
مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
وتستعد النجمة هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبالتواصل مع الموسيقار هاني مهنى، والد هنادي، أجابت سيدة على السؤال قائلة: «مفيش خطوبة والكلام ده مش صحيح»، وبسؤالها عن هويتها، أجابت: «أنا أمها»، لتنفي بشكل قاطع تلك الأخبار.
جاء ذلك بعدما أعلن برنامج ET بالعربي، في تقرير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن خطوبة الفنانة الشابة هنادي مهنى، على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، على أن يكون الحفل الجمعة المقبلة.
وكتب برنامج ET بالعربي، تعليقًا على التقرير الذي أذيع من خلاله: «هنادي مهنى تحتفل يوم الجمعة المقبل بقراءة الفاتحة مع أحمد خالد صالح ابن الراحل خالد صالح، وذلك في جو عائلي بعيدا عن الوسط الفني كما صرح هاني مهنى حصريًا لنا».
وشاركت هنادي مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.
مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
وتستعد النجمة هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.