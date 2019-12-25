AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

والدة هنادي مهنى تكشف حقيقة خطبة ابنتها لـ ابن خالد صالح

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:17 م
هنادي مهنا - أحمد
هنادي مهنا - أحمد خالد صالح
Advertisements
سعيد فراج
حرص «صدى البلد» على التواصل بشكل مباشر مع أسرة الفنانة الشابة هنادي مهنى، بعد الأخبار المتضاربة بشأن خطبة ابنتهم، للفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وبالتواصل مع الموسيقار هاني مهنى، والد هنادي، أجابت سيدة على السؤال قائلة: «مفيش خطوبة والكلام ده مش صحيح»، وبسؤالها عن هويتها، أجابت: «أنا أمها»، لتنفي بشكل قاطع تلك الأخبار.

جاء ذلك بعدما أعلن برنامج ET بالعربي، في تقرير له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن خطوبة الفنانة الشابة هنادي مهنى، على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، على أن يكون الحفل الجمعة المقبلة.

وكتب برنامج ET بالعربي، تعليقًا على التقرير الذي أذيع من خلاله: «هنادي مهنى تحتفل يوم الجمعة المقبل بقراءة الفاتحة مع أحمد خالد صالح ابن الراحل خالد صالح، وذلك في جو عائلي بعيدا عن الوسط الفني كما صرح هاني مهنى حصريًا لنا».

وشاركت هنادي مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

وتستعد النجمة هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن .. سبب عدم إنقاذ خطيبة هيثم زكي له رغم علمها بمرضه .. ووفاة عم أحمد الفيشاوي

منى عبد الغني: لم أتعاقد على دراما رمضان 2020 حتى الآن

من إسبانيا .. هنادي مهنا تشعل انستجرام بإطلالة جذابة

الحلم الأزرق.. هنادي مهنا تخطف الأنظار في أحدث إطلالة | شاهد

بفستان أزرق .. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

هنادي مهنا بعد تكريم دير جيست: شكرا لك على التصويت لصالحي

ترشيحاتنا

بعد اختفائها لأكثر من شهر | خطيبة هيثم أحمد زكي تعود بتعليق مؤثر

بعد الفيديو الإباحي.. مقطع جديد لـ شيما الحاج يثير الجدل.. فيديو

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

عزيزة جلال تعود للغناء بعد توقف دام 34 عاما.. تفاصيل

عثر عليها الأطفال أثناء لهوهم.. انتشال طفلة رضيعة من كوم قمامة برشيد

شاهد | الجمهور يهاجم هبة مجدي بسبب ابنتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال

باربى الفن.. هنا الزاهد تخطف الانظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد

جربه بنفسك | اختبار يكشف صحة قلبك في 30 ثانية