مقتل 10 جنود على الأقل في هجوم جديد شمالي بوركينا فاسو

لقي عشرة جنود على الأقل في بوركينا فاسو مصرعهم إثر هجوم على كتيبة عسكرية في هالاليه في شمال البلاد.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر أمنية قولها: "تعرضت دورية من مفرزة نامسغييا العسكرية لهجوم، وقُتل عشرة جنود على الأقل في هذا الكمين في هالاليه"، البلدة القريبة من تونجومايل في منطقة سوم".



وقال مصدر أمني آخر إنّ "تصدي العسكريين أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين".



وكانت بوركينا فاسو أعلنت الحداد الوطني ليومي الأربعاء والخميس في أعقاب هجوم إربيندا الذي أسفر عن مقتل 35 مدنيا بينهم 31 امرأة وسبعة عسكريين، بالإضافة إلى مقتل "80 ارهابيا"، بحسب السلطات المحلية.