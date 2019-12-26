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محافظات

نفوق 5 آلاف كتكوت.. السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بكفر الشيخ

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:05 ص
الحماية المدنية
الحماية المدنية
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محمود زيدان
تمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، من السيطرة على حريق شب بمزرعة لتربية الدواجن بإحدى قرى بالحامول، وذلك إثر حدوث ماس كهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار، أدى إلى اشتعال النيران بسقف المزرعة.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق بمزرعة دواجن بإحدى قرى مركز الحامول على مساحة نصف فدان، ملك ع.ا 45 سنة، مدرس، ومؤجرة لأحد الأشخاص.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وأسفر الحادث عن احتراق جزء من سقف المزرعة على مساحة نحو 400 متر ونفوق 5 آلاف كتكوت عمر شهر، ولا توجد ثمة وفيات أو إصابات.

وبسؤال مستأجر المزرعة، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية بالمزرعة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، ولا يتهم أحدًا ولا يشتبه جنائيًا.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 8450 لسنة 2019م، إداري مركز الحامول، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
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