كلية الآثار بجامعة عين شمس تنظّم ندوة «الذاكرة البصرية للتراث الثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي»

تنظم كلية الآثار ، بجامعة عين شمس، في العاشرة صباح غدا الإثنين، ندوة علمية بعنوان: «الذاكرة البصرية للتراث الثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك ضمن فعاليات قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، وذلك تحت رعاية كلٍّ من أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وأ.د. أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأ.د. حسام طنطاوي عميد كلية الآثار، وبإشراف أ.د. أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،

يدير الندوة أ.د. نادر عبد الدايم أستاذ الآثار الإسلامية والمكلَّف بتسيير أعمال قسم الآثار الإسلامية، ويشارك في إلقاء المحاضرات كلٌّ من: أ.د. إيمان مهران رئيس قسم فنون التشكيل الشعبي والثقافة المادية بأكاديمية الفنون، وأ.م.د. إسلام عز العرب أستاذ العادات والمعتقدات المساعد بأكاديمية الفنون.



ويقدم د. إسلام عز العرب خلال الندوة مجموعة من النماذج التطبيقية للتراث الثقافي المصممة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي نماذج جرى تطويرها ضمن مشروعه «توثيق التراث الثقافي العربي بالذكاء الاصطناعي»، الذي يهدف إلى إعادة تقديم التراث في صورة رقمية معاصرة تساهم في حفظه وضمان استدامته للأجيال المقبلة.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص كلية الآثار بجامعة عين شمس على تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة التراث الثقافي، والتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة في صونه وتوثيقه بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.