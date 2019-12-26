في ذكرى رحيل فريد الأطرش| قصة حبه للملكة ناريمان زوجة الملك فاروق

تحل اليوم، الخميس 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان القدير فريد الأطرش، الذي ولد في 19 أكتوبر 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عامًا.





رغم عزوف الراحل فريد الأطرش عن الزواج إلا أن المرأة كانت شيئا أساسيا في حياته، فتعددت علاقاته الغرامية، والتي كان خامسها الملكة ناريمان الزوجة السابقة للملك فاروق آخر ملوك مصر قبل 1952، وذلك وفقا لصحيفة "الحياة".





وبدأت علاقة فريد الأطرش، بالملكة ناريمان، حينما أحيا حفلة عرسها بناء على رغبتها، وحين غادر فاروق ومعه ناريمان إلى أوروبا، لم تحتمل الحياة في الغربة، فحصلت على الطلاق وعادت إلى القاهرة.



