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أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الخميس 26 -12- 2019

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:15 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الخميس 26– 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 8 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل ألوان: 12 جنيهًا
القرنبيط: 5 جنيهات
البصل: 6.5 جنيه
الجزر: 4 جنيهات
الملوخية: 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: ٧ جنيهات
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال: 5 جنيهات
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