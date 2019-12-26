بعد قصف إسرائيل لـ غزة.. أول رد من حماس

حملت حركة حماس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد على أهلنا في غزة وقصف واستهداف مواقع المقاومة.



واعتبر الناطق باسم حماس فوزي برهوم أن هذا التصعيد يأتي في سياق مواصلة الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني وتصدير أزماته الداخلية على قطاع غزة.



وأضاف "إن حجم القصف وتوقيته يعكس عمق الأزمات والارتباك والتخبط التي يعاني منها الاحتلال لفشله في كيفية التعامل مع الرسائل الدقيقة والموجهة والقواعد الجديدة التي فرضتها كتائب القسام في معاركها العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وتحديدا ما نشر من تفاصيل دقيقة حول معركة حد السيف والسراب والتي كشفت هشاشة هذا الكيان وأربكت حساباته".



وأكد أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في القصف والعدوان يعني انه لا يدرك تبعات ومآلات دخوله في هذه المرحلة، وعليه أن يفهم أن حركة حماس والمقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام التي خاضت معاركها بكل قوة مع الاحتلال وفي أصعب المراحل والظروف، قادرة على فرض معادلات جديدة ولن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها ومواصلة معاركها دفاعا عن شعبنا وحماية له ولن تسلم بمعادلات الاحتلال مهما بلغت التضحيات.