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أخبار البلد

مبادرة فيروس سي.. الصحة: فحص مليون و600 ألف طالب بالإعدادي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي
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عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص مليون و644 ألفًا و330 طالبًا، بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2019- 2020)، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر 2019، وحتى أمس الأربعاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه سيتم إجراء مسح منتظم لمدة 5 سنوات، لطلاب الأول الإعدادى والعام الأول الجامعى، لحماية الأجيال المقبلة من الإصابة بفيروس سى، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي يستهدف 2 مليون طالب، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الابتدائية من الحملة.

ولفت "مجاهد" إلى أن المسح الطبي في المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلي لجان هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقي العلاج بالمجان.

وفى ذات السياق أوضح "مجاهد" أنه تم مسح 389 ألفًا و48 طالبًا من الطلاب المستجدين بالجامعات للعام الدراسي الحالي ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية العام الماضى، حيث تم مسح 321 ألفًا و20 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع شهر أغسطس للعام الحالي، وذلك من خلال 320 فريقًا لتنفيذ الحملة، بالإضافة إلي مسح 50 ألفًا و28 طالبًا بفروع جامعة الأزهر بـ 19 محافظة وذلك بداية من منتصف أكتوبر الجاري، مضيفًا أنه تم تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر، كما تم فحص 18 ألف طالب وطالبة بالمعاهد الفنية الصحية على مستوى الجمهورية.

وأشار "مجاهد" إلي أن حملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسي 2018 /2019، انتهت من فحص 3 ملايين و807 آلاف و260 طالبًا وذلك بداية من شهر مايو لعام 2019 وعلى مستوى جميع المحافظات، موضحًا أن الفحص يتم من خلال فرق هيئة التأمين الصحى التي قامت بتنفيذ الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلى الفرق التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.

وذكر أن المبادرة انتهت أيضًا من فحص 3 ملايين و737 ألفًا و577 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه تم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة بـ8373 مدرسة ومعهد.
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