تشيلسي يستضيف ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي نظيره ساوثهامبتون، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويسعى تشيلسي لمواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التغلب عى توتنهام بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.





على الجانب الآخر يطمح فريق ساوثهامبتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الـ 17، بـ 18 نقطة.



