AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشيلسي يستضيف ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق تشيلسي نظيره ساوثهامبتون، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى تشيلسي لمواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التغلب عى توتنهام بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح فريق ساوثهامبتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الـ 17، بـ 18 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، توتنهام مع برايتون، أستون فيلا مع نورويتش سيتي، إيفرتون مع بيرنلي، كريستال بالاس مع وست هام، بورنموث مع آرسنال، شيفيلد مع واتفورد، مانشستر يونايتد مع نيوكاسل، ليستر سيتي مع ليفربول.
Advertisements

ترشيحاتنا

بهاء سلطان يتصدر تويتر.. تعرف على السبب

شوبير يفتح النار على مرتضى منصور ويوجه رسالة لـ اتحاد الكرة

واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف آيفون فقط

شاهد.. تصوير ممثلة شهيرة أثناء اعتدائها على امرأة بالضرب المبرح

اللجنة الخماسية تصدم حسام البدري بشأن معسكر يناير| تفاصيل

كيف تتصرف الحيوانات وقت كسوف الشمس؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019