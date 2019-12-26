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محافظات

رفع ٢٠٠٠ طن قمامة بالمنطقة بين المريوطية والمنصورية فى الجيزة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:24 م
رفع 2000 طن تراكمات
رفع 2000 طن تراكمات قمامة
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محمد الصاحى
نفذت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل، أكبر حملاتها لرفع المخلفات من أعلى الطريق الدائرى، والمتراكمة على مدار سنوات، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وتم رفع حوالى 2000 طن مخلفات رتش وتراكمات بعدد من البؤر التى تم رصدها على الطريق الدائرى، في نطاق أحياء الهرم والعمرانية والطالبية، وذلك خلال حملات استمرت اعتبارًا من مساء يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك عقب ملاحظة محافظ الجيزة أثناء مروره الدورى يوم الجمعة الماضي، وجود كميات كبيرة من المخلفات فى المنطقة المحصورة بين المريوطية والمنصورية، والتى وجه مسبقا برفعها بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى.

ووجه المحافظ على الفور شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، بسرعة رفعها دون انتظار، حيث تم الدفع بــــ25 معدة متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة لرفع جميع المخلفات المتراكمة والتى كانت تشوه المظهر العام.

كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز الواقع بنطاقهم مسار الطريق الدائرى بالمتابعة الدورية لحالة النظافة به وعدم السماح بتكرار وجود أى مخلفات به باعتباره أحد الطرق الحيوية الرابطة داخل وخارج محافظة الجيزة.

وأكد أن هناك متابعة دورية لحالة النظافة للكبارى والأنفاق والمحاور المرورية بالمحافظة للوصول إلى المستوى الجمالى اللائق بها، مشيرًا إلى أنه تم توجيه هيئة النظافة برفع كفاءة النظافة بجميع الطرق والمحاور، خاصة الطرق السياحية، حتى تظهر المحافظة بالمظهر اللائق لها.

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بمتابعة مجهودات رفع كفاءة النظافة ومتابعة يومية لأداء شركات الجمع السكنى، واستطلاع آراء المواطنين فى مستوى أداء الشركات.
رفع ٢٠٠٠ طن قمامة بالمنطقة بين المريوطية والمنصورية فى الجيزة
رفع ٢٠٠٠ طن قمامة بالمنطقة بين المريوطية والمنصورية فى الجيزة
رفع ٢٠٠٠ طن قمامة بالمنطقة بين المريوطية والمنصورية فى الجيزة
رفع ٢٠٠٠ طن قمامة بالمنطقة بين المريوطية والمنصورية فى الجيزة
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