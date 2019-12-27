لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة كامب شيزار بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور

تضم الإسكندرية العديد من القديمة المناطق التاريخية، والتي ارتبطت كثيرا بعقول وقلوب قاطنيها ومن مروا بها يوما ومن بينها منطقة كامب شيزار التي تقع وسط المدينة، ورغم شهرتها وأهميتها إلا أن الكثيرين من السكندريين لا يعرفون تاريخها أو سبب تسميتها.





في البداية يوضح أحمد السيد، الباحث في التاريخ السكندري، أن منطقة كامب شيزار أي تعني "معسكر القيصر"، هي منطقة قديمة تعود للعصر الروماني، وتضم عدد من المقابر اليونانية الأثرية، كما تضم عدد من معالم المدينة.





وأضاف "السيد"، أن المنطقة كانت تشتهر في مطلع القرن العشرين بوجود الجاليات الأجنبية المقيمة في عروس البحر وخاصة الجاليتين الإيطالية واليونانية.





وأشار إلى أنه ما يزال هناك بعض العقارات بالمنطقة التاريخية مملوكة لأشخاص من أصول يونانية.



