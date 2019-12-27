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محافظات

لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة كامب شيزار بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
منطقة كامب شيزار
منطقة كامب شيزار
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أحمد عبد العزيز
تضم الإسكندرية العديد من القديمة المناطق التاريخية، والتي ارتبطت كثيرا بعقول وقلوب قاطنيها ومن مروا بها يوما ومن بينها منطقة كامب شيزار التي تقع وسط المدينة، ورغم شهرتها وأهميتها إلا أن الكثيرين من السكندريين لا يعرفون تاريخها أو سبب تسميتها.

في البداية يوضح أحمد السيد، الباحث في التاريخ السكندري، أن منطقة كامب شيزار أي تعني "معسكر القيصر"، هي منطقة قديمة تعود للعصر الروماني، وتضم عدد من المقابر اليونانية الأثرية، كما تضم عدد من معالم المدينة.

وأضاف "السيد"، أن المنطقة كانت تشتهر في مطلع القرن العشرين بوجود الجاليات الأجنبية المقيمة في عروس البحر وخاصة الجاليتين الإيطالية واليونانية.

وأشار إلى أنه ما يزال هناك بعض العقارات بالمنطقة التاريخية مملوكة لأشخاص من أصول يونانية. 

ولفت إلى أن المنطقة ذكرتها الكاتبة السويسرية إيثر زيميرلي في كتابها: "من كامب شيزار إلى حمام كليوباترا"، الذي رسمت فيه ذكريات طفولتها في مدينة الإسكندرية متعددة الثقافات في مطلع القرن العشرين.
لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة كامب شيزار بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة كامب شيزار بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة كامب شيزار بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة كامب شيزار بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
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