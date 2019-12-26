AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مصر تشهد كسوفا حلقيا في 12 مدينة.. تعرف عليها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:24 م
كسوف الشمس
كسوف الشمس
Advertisements
نهلة الشربيني
شهدت مصر اليوم 26 ديسمبر كسوفا حلقيا للشمس مع شروق الشمس، ولن تتم رؤيته في القاهرة لكن على حدود البحر الأحمر الجنوبية، والذي استمر بين دقيقتين أو 3 دقائق مع فترة شروق الشمس.

الخميس.. مصر تشهد كسوف الشمس.. والبحوث الفلكية تحذر

ورأت هذا الكسوف عدد من الدول وهي: (الهند – سريلانكا – سنغافورة – أندونيسيا – بعض مدن الإمارات العربية، المتحدة – رأس روبس بسلطنة عُمان – الهفوف بالمملكة العربية السعودية – جنوب الدوحة).

بينما ظهر الكسوف ككسوف جزئي في بعض مدن البلدان العربية – باكستان – الهند – سريلانكا – ماليزيا – أندونيسيا – بروني – الفلبين.

وفي مصر تمكن الموطنين من رؤية نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية (سواحل البحر الأحمر) في عدد من المدن وهي:

1- رأس غارب لمدة 3 دقائق.
2- الغردقة لمدة 7 دقائق.
3- سانت كاترين لمدة 6 دقائق.
4- شرم الشيخ.
5- دهب.
6- طابا.
7- سفاجا لمدة 9 دقائق.
8- القصير لمدة 12 دقيقة.
9- مرسى علم لمدة 15 دقيقة.
10- شلاتين لمدة 20 دقيقة.
11- أبو رماد لمدة 26 دقيقة.
12- حلايب لمدة 27 دقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منطقة الخليج تتعرض لظاهرة لم تحدث منذ 118 عاما.. تفاصيل

المعهد الفلكي: سواحل البحر الأحمر تشهد الكسوف الحلقي للشمس.. وتواصل مع السعودية لدراسة الظاهرة

الخميس.. مصر تشهد كسوف الشمس.. والبحوث الفلكية تحذر

البحوث الفلكية: كسوف حلقي للشمس الخميس المقبل

للسعوديين.. احذروا النظر للشمس في هذا التوقيت

في السعودية.. النظر للشمس يسبب في فقدان البصر

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني لـ أسعار الطماطم خلال الأيام القادمة

تدشين تطبيق خاص بالضرائب على جوجل بلاي وآبل ستور يناير 2020

آدم.. شيكابالا يرزق بمولوده الأول

الأهلي يعلن تفاصيل أضخم مزايدة بنوك في الأندية المصرية

مسلة فرعونية و4 كباش وأشجار الزيتون والنخيل تزين ميدان التحرير

ارتفاع جنوني بـ أسعار الذهب | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور