مصر تشهد كسوفا حلقيا في 12 مدينة.. تعرف عليها

شهدت مصر اليوم 26 ديسمبر كسوفا حلقيا للشمس مع شروق الشمس، ولن تتم رؤيته في القاهرة لكن على حدود البحر الأحمر الجنوبية، والذي استمر بين دقيقتين أو 3 دقائق مع فترة شروق الشمس.
الخميس.. مصر تشهد كسوف الشمس.. والبحوث الفلكية تحذر
ورأت هذا الكسوف عدد من الدول وهي: (الهند – سريلانكا – سنغافورة – أندونيسيا – بعض مدن الإمارات العربية، المتحدة – رأس روبس بسلطنة عُمان – الهفوف بالمملكة العربية السعودية – جنوب الدوحة).
بينما ظهر الكسوف ككسوف جزئي في بعض مدن البلدان العربية – باكستان – الهند – سريلانكا – ماليزيا – أندونيسيا – بروني – الفلبين.
وفي مصر تمكن الموطنين من رؤية نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية (سواحل البحر الأحمر) في عدد من المدن وهي:
1- رأس غارب لمدة 3 دقائق.
2- الغردقة لمدة 7 دقائق.
3- سانت كاترين لمدة 6 دقائق.
4- شرم الشيخ.
5- دهب.
6- طابا.
7- سفاجا لمدة 9 دقائق.
8- القصير لمدة 12 دقيقة.
9- مرسى علم لمدة 15 دقيقة.
10- شلاتين لمدة 20 دقيقة.
11- أبو رماد لمدة 26 دقيقة.
12- حلايب لمدة 27 دقيقة.
ورأت هذا الكسوف عدد من الدول وهي: (الهند – سريلانكا – سنغافورة – أندونيسيا – بعض مدن الإمارات العربية، المتحدة – رأس روبس بسلطنة عُمان – الهفوف بالمملكة العربية السعودية – جنوب الدوحة).
بينما ظهر الكسوف ككسوف جزئي في بعض مدن البلدان العربية – باكستان – الهند – سريلانكا – ماليزيا – أندونيسيا – بروني – الفلبين.
وفي مصر تمكن الموطنين من رؤية نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية (سواحل البحر الأحمر) في عدد من المدن وهي:
1- رأس غارب لمدة 3 دقائق.
2- الغردقة لمدة 7 دقائق.
3- سانت كاترين لمدة 6 دقائق.
4- شرم الشيخ.
5- دهب.
6- طابا.
7- سفاجا لمدة 9 دقائق.
8- القصير لمدة 12 دقيقة.
9- مرسى علم لمدة 15 دقيقة.
10- شلاتين لمدة 20 دقيقة.
11- أبو رماد لمدة 26 دقيقة.
12- حلايب لمدة 27 دقيقة.