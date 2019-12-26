لهذه الأسباب أنت أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.. الأعراض و حيل سريعة لتحمى نفسك منه

لهذه الأسباب أنت أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

أعراض صادمة لإصابتك بهشاشة العظام ..

حيل سريعة لتحمى نفسك من هشاشة العظام ..أنتبهى لها

أسباب صادمة للإصابة

أعراض هشاشة العظام وكيف تحمى نفسك منها





حيل لتحمى نفسك من الاصابة











هل يمكن علاج مشكلة هشاشة العظام نهائيا، أو هو مرض مزمن









هشاشة العظام مشكلة شائعة، تصبح العظام فيها ضعيفة، وسهلة الكسر، وتتطور ببطء على مدى عدة سنوات إليك أبرز أسباب الاصابة بهشاشة العظام وأعراض الإصابة وكيف تحمى نفسك منها ودور العلاج الطبيعى فى التخلص منهاوفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى حدوث تشنجات في اليدين والقدمين وتنميل في الذراعين والساقين وحول فمك . والاصابة بهشاشة العظام وأعراضها المزعجةأسباب عديدة لهشاشة العظام أبرزها نقص المواد الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفات والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين (د)، ويمكن أن تحدث الهشاشة عندما يكون الجسم غير قادر على امتصاص هذه المعادن بشكل صحيحتعد أبرز أسباب هشاشة العظام هى نقص فيتامين (د) و مشاكل الكلى أو الكبد و الاضطرابات الهضمية مما يعني أن تناول الجلوتين يمكن أن يسبب حساسية لدى المصابين بهذا المرض الجلوتين والذى يؤدي إلى تلف بطانة الأمعاء الدقيقة ويمنعها من امتصاص بعض العناصر الغذائية. هذا يمكن أن يؤدي إلى فيتامين (د) ونقص الكالسيوموتعد أبرز أعراض هشاشة العظام في مراحلها المبكرة ألم في العظام وخاصة في الفخذين و آلام في أسفل الظهر والوركين والساقين والضلوع والحوض.وفقا لموقع "هيلث" يمكن تشخيص هشاشة العظام من خلال اختبارات الدم والبول ستساعد هذه الاختبارات في اكتشاف ما إذا كان جسمك يحتوي على مستويات منخفضة من فيتامين (د) والكالسيوم والفوسفور أو من خلال إستخدام الأشعة السينيةويمكن علاج هشاشة العظام من خلال علاج عن نقص فيتامين (د) و إذا كانت مستويات الكالسيوم والفوسفات منخفضة في الجسم ، يتم إعطاء مكملات الكالسيوم والفوسفات وإذا كان مرض هشاشة العظام ناتجًا عن حالة مرضية ، فستبدأ إجراءات العلاج على الفور.ويمكن الوقاية من هشاشة العظام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الزيتية وصفار البيض والحليب واللبن والحبوب ، إلخ و تناول الأطعمة الغنية بالكالسيومولكن السؤال الذي يتطرق الى اذهاننا، هل يمكن علاج مشكلة هشاشة العظام نهائيا، أو هو مرض مزمن.وقال الدكتور حازم طه أخصائي العلاج الطبيعي، ان هشاشة العظام تحتاج للتدخل من طبيب العلاج الطبيعي في نطاق ضيقاما عن التدخل بالعلاج الطبيعي ، فقد أشار طه في تصريح خاص لها لموقع "صدى البلد" الاخباري، الى انه يمكن ان يتم علاج هشاشة العظام في بعض الحالات البسيطة، ويقتصر العلاج في هذه الحالة على إعداد برنامج متوسط الجهد، لتحسين حالة المفاصل والعظام.واكد طه ان العلاج الطبيعي في حالات هشاشة العظام، ما هي إلا حالة تأهيل بسيط للمريض، لكي يمارس حياته بشكل صحي، ويتخلص من الألم الذي كان يعانيه مع حدوث الإصابة بهشاشة العظام.