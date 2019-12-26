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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

اخبار الرياضة.. الأهلي يفعل مبادرة تركي ال شيخ.. صدمة للزمالك..حقيقة انتقال النني لـ ميلان

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:19 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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نور عادل
اخبار الرياضة.. الأهلي
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

الأهلي يفعل مبادرة تركي آل الشيخ ويرحب بمواجهة الهلال بالسعودية.. صور
استقبل سيد عبدالحفيظ مدير جهاز الكرة بالأهلي اليوم نجم الكرة الليبية ومهاجم الهلال السعودي السابق طارق التائب والذي طلب مشاركة فريق الأهلي في مباراة إعتزاله أمام الهلال السعودي في موعد يتم تحديده وفقًا للإرتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي يعلن تفاصيل أضخم مزايدة بنوك في الأندية المصرية
وقعت إدارة الأهلي اليوم، تفاصيل إتمام مزايدة مجمع البنوك الوطنية في فرع الشيخ زايد لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية.

نجم الإسماعيلي السابق: محمود الخطيب ليس أسطورة
أكد أسامة خليل نجم فريق الإسماعيلي السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لا تنطبق عليه معايير لقب أسطورة الكرة المصرية.

بعد فقدانها بالمطار.. تطورات أزمة أحذية لاعبي الزمالك في زامبيا
كشف مصدر مطلع داخل بعثة الزمالك عن اخر تطورات الأحداث الخاصه بسرقة احذية فريق الكرة الاول فى زامبيا .

والد محمد النني يكشف لـ صدى البلد حقيقة توقيع نجله لـ ميلان
كشف ناصر النني، والد النجم الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق بشكتاش التركي، حقيقة توقيع نجله لفريق إيه سي ميلان الإيطالي.

12 يوما.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ رمضان صبحي
يؤدي رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج علاج طبيعي لمدة ١٢ يومًا قادمة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

صدمة للأبيض.. غياب نجم الزمالك عن لقاء زيسكو
كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الاشعة التي أجراها حازم إمام لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في السمانة يستغرق علاجه لمدة اسبوع.
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