حكم تقديم الخاطب أشياء قليلة لخطيبته لمعرفة مدى تقبلها

حكم اختبار الخاطب لمعدن وأصل خطيبته بتقديم أشياء قليلة لها؛ لمعرفة مدى قبولها بها؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ورد عثمان، قائلًا: "إن هذه الاختبارات جائزة، لمعرفة ما إذا كانت قنوعة ترضى بقليلها أم لا"، لافتًا الى أن قبول الفتاة ببعض الأمور أو رفضها لها لا يعني أن معدنها غير أصيل، فقد تكون مقيمة في منزل به أجهزة بتقنيات وجودة عالية، وتريد أن تعيش في نفس المستوى، فهذا ليس مقياس للحكم عليها.



حكم مشاهدة شعر المخطوبة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه وكفي خطيبته، باتفاق الأئمة الأربعة، أبوحنيفة، ومالك، والشافعي، وابن حنبل.



وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أنا مخطوبة وسأتزوج قريبًا، ويطلب مني خطيبي عدم ارتداء الحجاب أمامه، فهل يجوز ذلك؟»، أنه يجب على المخطوبة ستر عورتها أمام خطيبها ما عدا الوجه والكفين، وهذا ما رآه جمهور الفقهاء، منوهًا بأن ابن حزم الظاهري رأي أنه يجوز للخطيب النظر إلى شعر خطيبته.



وأشار المفتي السابق، إلى أن ابن حزم الظاهري أباح عدم ارتداء الحجاب أمام الخطيب، استنادًا إلى الحديث الذي روي أن سيدنا جابر -رضي الله عنه- «كان يتلصص في نخل لقومه لمن أراد أن يخطبها»، موضحًا أنه إذا أراد أحدٌ من قوم جابر -رضي الله عنه- أن يخطب فكان "جابر" يختبئ في النخل ليرى شعرها ليخبر «الخاطب» بذلك، مشيرًا إلى أن جمهور العلماء عللوا بأن هذا الحديث بأنه من قبيل العادات والعرف في هذه البلدة وليس حكمًا شرعيًا يعتمد عليه في إباحة النظر إلى شعر المخطوبة.



ونصح المفتي السابق، الخاطب بأن يكتفي بالنظر إلى وجه وكفي خطيبته، موجهًا رسالة للسائلة: «قولي لخطيبك إن الشيخ بيقول لأ، وخليها في الشيخ وهو مش هيعرف يدعي عليا».



وكانت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أفادت بأن المرحلة الأهم في الزواج هي الخطبة التي يتم التعارف فيها بشكل تام بين الخطيبين بحضور الأسرة.



وذكرت «صالح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عم يتساءلون»، المُذاع على فضائية «ltc»، مساء أمس الثلاثاء، أن الخطيب له الحق في رؤية شعر خطيبته وذراعيها وساقيها وهذا رأي الحنابلة، وهذا الرأي في كتاب المغني لابن قدامة في الجزء السابع.



وألمحت إلى أن جمهور الفقهاء يرى أن الخطيب له الحق في رؤية الوجه واليدين فقط، لكنها تؤيد رأي الحنابلة في حضور الأهل دون خلوة، لأن الخطيب له الحق في رؤية ما يحببه في خطيبته من أجل الزواج.



هل يجوز للفتاة خلع الحجاب أمام خطيبها

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول ما حكم خلع الفتاة الحجاب أمام خطيبها، قائلا: "هل يجوز لابنتي خلع الحجاب أمام خطيبها؟".



أجاب أنه لا يجوز أن تخلع الفتاة الحجاب أمام خطيبها، حيث إنه لا يزال أجنبيًا عن مخطوبته حتى يتم عقد الزواج.



وأشار الى أنه لا يجوز للمخطوبة خلع حجابها أمام خطيبها و ليس لها أن تتعامل معه معاملة الأزواج، وذلك لأن الخطوبة شيء وعقد الزواج الشرعي شيءٌ آخر، والخطوبة بمفردها لا تغيِّر شيئًا من أحكام العلاقة بين الجنسين.