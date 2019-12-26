رئيس جامعة بنى سويف يتفقد لجان الامتحانات ويوجه بعقد دورات تدريبية لإدارة أعمال الامتحانات بكفاءة

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صباح اليوم ، لجان الامتحانات بكلية الآداب، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، ومدى ملاءمة أسئلة الامتحانات للمنهج الدراسي . رافقه خلال جولته الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب ووكلاء الكلية وأمين عام الجامعة.



يأتي هذا في إطار حرص رئيس الجامعة وسعيه الدائم والمستمر لتوفير كافة سبل الراحة والمتطلبات اللازمة لحسن سير العملية الامتحانية.



وأكد الدكتور منصور ضرورة تأمين الورقة الامتحانية ووجه بعمل رقم كودي لها ، مضيفا ان الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المراكز الامتحانيه وضبط الامتحانات لتتم بأجواء هادئة لافتا انه يتم التأمين بعمل باركود لكل ورقة في نفس حجرة لجنة التداول ونفس الوقت.



وشدد على ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد علي أي استفسارات من الطلاب وتواجد المراقبين والملاحظين داخل جميع اللجان ، وكذلك ضرورة تواجد اللجان الطبية بالكلية تحسبًا لأى حالات طارئة للطلاب ، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.



ووجه رئيس الجامعة بتنظيم دورات تدريبية للأساتذة والمراقبين لكيفية إدارة الامتحانات بكفاءة . كما تحدث مع الطلاب عن مدى ملائمة أسئلة الامتحانات للمنهج الدراسي ، وطالب ان تبدأ الكنترولات اعمالها بعد انتهاء الامتحان مباشرة.