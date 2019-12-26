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مرأة

عشبة مهملة تحميك من أمراض القلب وتنقص وزنك

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:12 م
امراض القلب
امراض القلب
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لنبات الجينسنج فى تقليل السمنة وحرق الدهون وخاصة دهون البطن التي تعد واحدة من العوامل المساهمة في أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

ووفقا لدراسة نشرها موقع برايت سايد فإن أصحاب قياس الخصر أعلى من 35 ″ للنساء أو الرجال مع الخصر أعلى من 40 ″ هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

نصحت الدراسة بتناول عشبة الجينسنج فهى تساعد على التخلص من السمنة وحرق الدهون بسرعه غير متوقعة خاصة وان الجنسنج يحتوى على نسبة عالية من الكافيين، وهو محفز طبيعي ومنشط لعملية الأيض في الجسم.

ويساعد غنى الجينسنج بمضادات الأكسدة فى التقليل من خطر الالتهابات وتحسين المزاج وتقوية الجهاز المناعي و مكافحة التعب وتحسين مستويات الطاقة.
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