محافظ بني سويف: الموافقة على 1160 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة العليا رقم (36) للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.



وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة ،والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة ،والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.



وصرح المحافظ بأنه "خلال الاجتماع" تمت مناقشة 95 طلبا، حيث تمت الموافقة على 60 طلبا، ليصل بذلك إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1160 طلب تقنين.



فيما وصل عدد العقود التي تم تحريرها إلى 239 عقدا ابتدائيا موزعة بواقع 176عقدا لأراضي "مبان"، و 63 عقد "زراعة".



وتم فحص 7220 طلب تقنين ، ومعاينة 3382 طلبا، وجار البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة.

