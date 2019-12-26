AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محمد سعيد محروس رئيسًا للقابضة للمطارات خلفا لـ أحمد جنينة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:05 م
محمد سعيد محروس
محمد سعيد محروس
Advertisements
نورهان خفاجي
أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم قرارًا بتكليف المهندس محمد سعيد محروس للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفًا للطيار أحمد جنينة الذى قدم له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن "سعيد"، كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ورئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤتمر الصحة والسلامة المهنية بالقابضة للمطارات يختتم أعماله اليوم

بعد موافقة مجلس النواب.. السيرة الذاتية للطيار محمد عنبة وزير الطيران الجديد

القابضة للمطارات تنتهي من اللائحة المالية الخاصة بالعاملين

رئيسا القابضة والمصرية للمطارات يجتمعان بالعاملين لمتابعة أداء العمل

ترشيحاتنا

ضبطها فى وضع مخل.. المؤبد لقاتل ابنته وعشيقها و15 سنة لشقيقيها في البحيرة

بسبب كيرة والجن.. كريم عبد العزيز يحسم الجدل حول خلافه وأحمد عز

بعد رفضه المشروع المجنون لـ أردوغان.. الرئيس التركي يفتح النار على رئيس بلدية إسطنبول

كلوب يخرج عن صمته: الدوري الإنجليزي يشهد جريمة

أقدم حضارة أفريقية بعد مصر والسودان.. قصة مملكة أكسوم المنسية وعلاقتها بانتشار المسيحية

رفض العرض الإماراتي.. نجم الأهلي يتعهد بعرض برازيلي خلال ساعات للرحيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور

منتخب "النسائية" يتعادل مع تنزانيا 1-1 في دورة شمال إفريقيا الودية ..صور