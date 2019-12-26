محمد سعيد محروس رئيسًا للقابضة للمطارات خلفا لـ أحمد جنينة

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم قرارًا بتكليف المهندس محمد سعيد محروس للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفًا للطيار أحمد جنينة الذى قدم له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية.



جدير بالذكر أن "سعيد"، كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ورئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.