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رياضة

كارتيرون يركز على النواحى الخططية فى مران الزمالك بزامبيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:13 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للزمالك بالتركيز على النواحي التكتيكية في مران اليوم والذي يقام حاليا بالملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتدريب على الكرة من لمسة واحدة وسرعة الارتداد من الخلف إلى الأمام.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك وصلت فى الثانية ظهر أمس الأربعاء إلى مدينة ندولا الزامبية وذلك بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع من أديس أبابا باثيوبيا لمدة ساعتين.

واستقبل البعثة المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة وأيمن حافظ المنسق العام ومحمد فريد سكرتير ثالث السفارة المصرية بزامبيا وعبد الناصر إبراهيم الملحق الإداري ومحمد طه من مجموعة شركات السويدي.

وخاض الزمالك مرانه الأول فى الملعب الفرعى لإستاد ليفى موانا واسا بزامبيا تحت قيادة كارتيرون بمشاركة جميع اللاعبين .
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