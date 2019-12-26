موعد المؤتمر الصحفي والاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع مضيفه زيسكو الزامبي في العاشرة صباح غد الجمعة بحضور الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.



بينما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في الخامسة عصرا باستاد ليفي موانا واسا بحضور الثلاثي هانى زادة عضو المجلس ورئيس البعثة وأيمن حافظ المنسق العام و أحمد زاهر المدير الإداري للفريق.



ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له السبت المقبل.



وكانت بعثة الزمالك وصلت فى الثانية ظهر أمس الأربعاء إلى مدينة ندولا الزامبية وذلك بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع من أديس أبابا باثيوبيا لمدة ساعتين.



واستقبل البعثة المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة وأيمن حافظ المنسق العام ومحمد فريد سكرتير ثالث السفارة المصرية بزامبيا وعبد الناصر إبراهيم الملحق الإداري ومحمد طه من مجموعة شركات السويدي.



وخاض الزمالك مرانه الأول فى الملعب الفرعى لإستاد ليفى موانا واسا بزامبيا تحت قيادة كارتيرون بمشاركة جميع اللاعبين .