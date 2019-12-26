تناولي الشوكولاتة والقهوة معا وتمتعي بهذه الفائدة

فوائد عديدة لتناول القهوة والشوكولاتة فى زيادة ذكائك والحفاظ على صحة الدماغ لغناها بمركبات الفلافونويد التى تعزز قدرتنا الإدراكية وتحمي عقولنا.



تحتوي القهوة على 6 مكونات فعالة تسهم جميعها بشكل مختلف في صحة دماغنا بشكل عام .



أظهرت المواد الكيميائية المهيمنة في القهوة أو المواد المرتبطة بالكافيين أنها تعمل على تعزيز الوظيفة الإدراكية وحماية الخلايا العصبية وتقليل الالتهاب.



وفقا لتقرير نشره موقع " powerofpositivity "تتمتع الشوكولاتة ، ولا سيما الشوكولاته الداكنة أو الكاكاو ، بنفس الفوائد الرائعة التي نكتسبها من الكافيين والتى تعمل على حماية وتعزيز الدماغ إما عن طريق زيادة إنتاج البروتينات لإنشاء خلايا عصبية جديدة أو حماية الخلايا الموجودة بالفعل. هذه القدرة تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر أو الشلل الرعاش.



كما أن مركبات الفلافونويد فى الشوكولاته تزيد من صحة القلب والأوعية الدموية. لا يعد تدفق الدم السليم ضروريًا للجسم فحسب، ولكنه ضروري أيضًا لتطوير وصحة دماغنا أيضًا.

