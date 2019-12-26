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رياضة

الشوط الأول.. تشيلسي يتأخر أمام ساوثهمبتون بهدف في الدوري الانجليزي ..فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:02 م
مايكل أوبافيمي
مايكل أوبافيمي
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي وساوثهمبتون، بتقدم الساوث بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة 19 "البوكسينج داي" من الدوري الإنجليزي.

سجل الهدف، الإيرلندي الشاب مايكل أوبافيمي في الدقيقة 31 ، بمجهود فردي رائع، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نادي ساوثهمبتون المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.
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