الشوط الأول.. تشيلسي يتأخر أمام ساوثهمبتون بهدف في الدوري الانجليزي ..فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي وساوثهمبتون، بتقدم الساوث بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة 19 "البوكسينج داي" من الدوري الإنجليزي.



سجل الهدف، الإيرلندي الشاب مايكل أوبافيمي في الدقيقة 31 ، بمجهود فردي رائع، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نادي ساوثهمبتون المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

