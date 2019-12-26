الشوط الأول.. تشيلسي يتأخر أمام ساوثهمبتون بهدف في الدوري الانجليزي ..فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي وساوثهمبتون، بتقدم الساوث بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة 19 "البوكسينج داي" من الدوري الإنجليزي.
سجل الهدف، الإيرلندي الشاب مايكل أوبافيمي في الدقيقة 31 ، بمجهود فردي رائع، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نادي ساوثهمبتون المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.
سجل الهدف، الإيرلندي الشاب مايكل أوبافيمي في الدقيقة 31 ، بمجهود فردي رائع، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نادي ساوثهمبتون المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.