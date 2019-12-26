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حمدي الوزير يحكي ذكرياته فى بورسعيد مع العدوان الثلاثي والنكسة|شاهد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:45 م
حمدي الوزير
حمدي الوزير
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان حمدي الوزير، أنه رأى مدينة بورسعيد الباسلة وقت القصف من قبل العدوان الثلاثي على اسرائيل، موضحا أنه يستعد الي كتابة كتاب عن هذه المرحلة من طفولته.

وأضاف حمدي الوزير خلال لقائه مع الإعلامي «أحمد مجدي» في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مشاهد القصف لن تنسى ابدا خاصة أنه كان في الطفولة، مشيرا الي انه ذهب الى محافظة البحيرة للفرار من العدوان.

وتحدث حمدي الوزير عن هزيمة 1967، وكيف استقبل خطاب التنحي من الرئيس جمال عبد الناصر، مؤكدا أنه قام بالصراخ والبكاء مرددا: «هنحارب هنحارب».

ورفض حمدي الوزير، ما يردده البعض بأن خطاب التنحي كان تمثيله ليخرج بها جمال عبد الناصر من مأزق الهزيمة في الحرب؛ منوها أن بورسيعد كلها خرجت عن بكرة أبيها لتأييد جمال عبد الناصر ومطالبته بالاستمرار.
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