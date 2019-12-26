بطريقة احترافية.. قدّمي الدونتس بدون تكاليف

يعد الدونتس من الحلويات التي يعشقها الكثير، لكن يمكن تقديمها بأسهل طرق عمل الدونات...



*المقادير:

3ونص كوب دقيق كل الاستعمالات

2ملعقة كبيره سكر

ملعقة كبيرة خميره

كوب لبن

2بيضة

ملعقه صغيره فانيلا

ملعقة صغيره بيكنج بودر

2ملعقه كبيره زبدة



*الطريقه:

-فى اناء نضع السكر والخميره فى ربع كوب ماء ونتركها حوالى خمس دقائق حتى يختمر.

-فى اناء نضع خليط الخميره واللبن والبيض والفانيليا والزبده بعد اذابتها والدقيق والبيكنج بودر وعليها رشة ملح ثم نتركها من ساعة الى ساعة وصف حتى يختمر.

-بعد ان تختمر العجينة نفردها على سطح نظيف مرشوش بالدقيق ثم نفردها بسمك حوالى 1سم.

-اذا لم تتوفر اداة تقطيع الدونات نقطعها بكوب دائرى ونفرغها بأى شكل دائرى صغير يمكن استخدام غطاء زجاجة المياه الغازية.

-نترك قطع الدونات تختمر مره اخرى لمدة 20دقيقه ثم تقلى فى زيت غزير على درجة حرارة متوسطة.

-تزين بصوص الشوكولاته او سكر بودره او اى شيء اخر حسب الرغبة.