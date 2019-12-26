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مرأة

بطريقة احترافية.. قدّمي الدونتس بدون تكاليف

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:23 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الدونتس من الحلويات التي يعشقها الكثير، لكن يمكن تقديمها بأسهل طرق عمل الدونات...

*المقادير:
3ونص كوب دقيق كل الاستعمالات
2ملعقة كبيره سكر
ملعقة كبيرة خميره
كوب لبن
2بيضة
ملعقه صغيره فانيلا
ملعقة صغيره بيكنج بودر
2ملعقه كبيره زبدة

*الطريقه:
-فى اناء نضع السكر والخميره فى ربع كوب ماء ونتركها حوالى خمس دقائق حتى يختمر.
-فى اناء نضع خليط الخميره واللبن والبيض والفانيليا والزبده بعد اذابتها والدقيق والبيكنج بودر وعليها رشة ملح ثم نتركها من ساعة الى ساعة وصف حتى يختمر.
-بعد ان تختمر العجينة نفردها على سطح نظيف مرشوش بالدقيق ثم نفردها بسمك حوالى 1سم.
-اذا لم تتوفر اداة تقطيع الدونات نقطعها بكوب دائرى ونفرغها بأى شكل دائرى صغير يمكن استخدام غطاء زجاجة المياه الغازية.
-نترك قطع الدونات تختمر مره اخرى لمدة 20دقيقه ثم تقلى فى زيت غزير على درجة حرارة متوسطة.
-تزين بصوص الشوكولاته او سكر بودره او اى شيء اخر حسب الرغبة.
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