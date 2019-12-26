AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عشبة عجيبة مهملة تخلصك من دوالى الساقين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:49 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
تعد دوالي مشكلة شائعة بين النساء الحوامل نتيجة للتأثيرات الهرمونية، ومع ذلك يمكن أن تحدث في كل من الرجال والنساء وتعد هناك أسبابا كثيرة تؤدى للإصابة بمرض دوالي الساقين أبرزها زيادة الوزن والعوامل الوراثية وتغير مستويات الهرمونات في الجسم والوقوف لفترات طويلة ..

ويمكن علاج دوالي الساقين بالحقن أو من خلال الجراحة من خلال تناول أطعمة تحميك من الدوالى أبرزها بذور الشيا أو بذور الكتان وتساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل بذور شيا أو بذور الكتان على تحسين صحة القلب.

يمكن أن تساعد أعشاب مثل الزنجبيل في تحسين الدورة الدموية والأوعية الدموية و تقضى على مشكلة الدوالى كذلك يعض الاطعمة مثل الفلفل الحار و يمكن أن تساعد في إزالة احتقان الأوردة المسدودة.

يساعد الثوم في تقليل الالتهاب الناجم عن ضعف الدورة الدموية في عروقك و يمكنك استخدامه ككريم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب هبوط الدورة الدموية | 6 أمراض غير متوقعة

في 30 دقيقة.. علاج دوالي الساقين بدون أدوية

ارتاح من ألم القدم.. اكتشف أعراض الدوالي وأشهر طرق علاجها.. ونوع غريب من الطماطم يعالجها نهائيا .. وعادات يومية تخلصك من الوجع

بدون جراحة.. وصفة سريعة للتخلص من دوالي الساقين.. تعرفوا عليها

تناولها باستمرار.. 7 أعشاب لخفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية

للرجال والسيدات... احذروا هذه العادات تؤدي لـ ظهور دوالي الساقين

ترشيحاتنا

السيسي وترامب يتباحثان هاتفيا سد النهضة والوضع في ليبيا

فنان شارك مجندا في جنازة عبد الناصر وسقط منه سلاحه .. تعرف عليه

الأهلي يعلن تفاصيل أضخم مزايدة بنوك في الأندية المصرية

في عيد ميلاد فادية عبد الغني .. تعرف على عمرها الحقيقي وسبب طلاقها

الأهلي يحصد 1.2 مليار جنيه من عقود الرعاية .. ومليار أخرى في الطريق

باسم مرسى يشعل السوشيال ميديا بصورة مع زوجته وابنته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفراد بالصور قبل الافتتاح.. متحف الغردقة تجربة جديدة بين الآثار والقطاع الخاص

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالخضار والجبنة وسلطة الذرة

قوس قزح يزين سماء الغربية عقب الأمطار الغزيرة.. صور