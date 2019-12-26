عشبة عجيبة مهملة تخلصك من دوالى الساقين

تعد دوالي مشكلة شائعة بين النساء الحوامل نتيجة للتأثيرات الهرمونية، ومع ذلك يمكن أن تحدث في كل من الرجال والنساء وتعد هناك أسبابا كثيرة تؤدى للإصابة بمرض دوالي الساقين أبرزها زيادة الوزن والعوامل الوراثية وتغير مستويات الهرمونات في الجسم والوقوف لفترات طويلة ..



ويمكن علاج دوالي الساقين بالحقن أو من خلال الجراحة من خلال تناول أطعمة تحميك من الدوالى أبرزها بذور الشيا أو بذور الكتان وتساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل بذور شيا أو بذور الكتان على تحسين صحة القلب.



يمكن أن تساعد أعشاب مثل الزنجبيل في تحسين الدورة الدموية والأوعية الدموية و تقضى على مشكلة الدوالى كذلك يعض الاطعمة مثل الفلفل الحار و يمكن أن تساعد في إزالة احتقان الأوردة المسدودة.



يساعد الثوم في تقليل الالتهاب الناجم عن ضعف الدورة الدموية في عروقك و يمكنك استخدامه ككريم.