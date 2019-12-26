رياح وأمطار ..الأرصاد تحدد موعد استقرار حالة الطقس في مصر.. فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ يوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الجمعة.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك نشاطا للرياح على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، مثيرة للرمال والأتربة.



لفت إلى أن نشاط الرياح سينحصر غدًا على المحافظات الشمالية فقط، القاهرة ستشعر غدًا باستقرار في الأحوال الجوية، وهدوء في سرعات الرياح، بالإضافة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة.



وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر فى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وستكون أقل غزارة من الأيام الماضية.