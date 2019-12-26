رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تكرم وزير الإنتاج الحربي‎

كرمت رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا اليوم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي السادس والأربعين لرابطة بالتعاون لأول مرة مع الإنتاج الحربي وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.



وسلم الدكتور ناصر الشيمي درع الرابط للدكتور محمد العصار، حيث شهد الختام تكريم عدد من العلماء وتم التقاط صورة تذكارية.



وكان قد شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، افتتاح المؤتمر الدولى الـ «٤٦» لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، و يقام تحت عنوان « التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الإبتكارية للغد».



ويقام لأول مرة بالأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بحضور ٢٠ عالما من رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والمتخصصين فى البحث العلمى، وذلك فى الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩.