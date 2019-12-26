التشكيل.. محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب عن تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاءت تشكيلة ليفربول لمواجهة ليستر سيتي :



أليسون

أرنولد - غوميز - فان دايك - روبيرتسون

هيندرسون - كيتا - فينالدوم

ماني - صلاح - فيرمينو



ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.