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مرأة

توقف عن تناول البسطرمة للأسباب التالية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من اللحوم المصنعة وذلك لأن هذه المنتجات يتم فيها تحويل خواص اللحم الطازج الي لحم دخله العديد من الصناعات وذلك باستعمال عدة طرق في التصنيع مثل الفرم أو الهرس وٕاضافة المنكهات وتغيير اللون أو المعاملات الحرارية او التجفيف أو التدخين أو الإنضاج أو التخمر أو التمليح أو التتبيل أو استخدام موجات الميكروويف فى طهى اللحوم أو استخدام الإشعاعات الذرية المؤينة

وأضافت: يتم تجفيف اللحوم على نار خشب بطئ الاشتعال مثل الفحم ثم إضافة الملح لزيادة عمرها الاستهلاكي ومنع الفساد السريع . 

وأشارت إلى ضرورة الوضع في الاعتبار النسب المستخدمة من الملح لقتل بكتيريا التعفن مش كفاية خالص وٕانما بتوقف بس نموها لأن اللحوم المجففة والمملحة تعتبر من ضمن مجموعة الأغذية متوسطة الرطوبة ولذلك تتميز ،بالمرونة ويمكن تناولها بدون إضافة الماء إليها وبدون طبخ مع إمكانية تخزينها على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة . ومن منتجات اللحوم المجففة والمملحة والبسطرمة.

وعن أهم الأضرار الصحية لتناول البسطرمة، قالت هي إضافة المصنعين للملح بنسب عالية جدًا لذلك لا ينصح بتناولها لمرضى الضغط العالى كما تؤدي نسبة الملح العالية إلى زيادة السوائل بالجسم والأضرار بالصحة.
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