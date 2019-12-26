ليستر سيتي ضد ليفربول.. خروج محمد صلاح وميلنر يسجل الهدف الثاني لـ الريدز

عزز جيمس ميلنر قائد ليفربول الإنجليزي من تقدم فريقه بالهدف الثاني، في مواجهة ليستر سيتي على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر تصدر لها جيمس ميلنر بعد لحظات من دخوله بديلًا بعد خروج الفرعون المصري محمد صلاح.



وسجل فيرمينو الهدف الأول بالدقيقة 32 من تمريرة عرضية أكثر من رائعة عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ارتقى لها روبيرتو فيرمينو برأسية متقنة في الشباك.



ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.

