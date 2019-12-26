AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليستر سيتي ضد ليفربول.. خروج محمد صلاح وميلنر يسجل الهدف الثاني لـ الريدز

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:37 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
عزز جيمس ميلنر قائد ليفربول الإنجليزي من تقدم فريقه بالهدف الثاني، في مواجهة ليستر سيتي على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر تصدر لها جيمس ميلنر بعد لحظات من دخوله بديلًا بعد خروج الفرعون المصري محمد صلاح.

وسجل فيرمينو الهدف الأول بالدقيقة 32 من تمريرة عرضية أكثر من رائعة عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ارتقى لها روبيرتو فيرمينو برأسية متقنة في الشباك.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن موقعة ليفربول وليستر سيتى بالدوري الإنجليزى غدا

4 غياب مؤثرة فى ليفربول قبل مواجهة ليستر بالدوري الإنجليزي

محلل سكاي نيوز يصدم عشاق ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتى في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ماذا قدم محمد صلاح أمام ليستر سيتي قبل لقاء اليوم في الدوري الإنجليزي؟

التشكيل.. محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

لأول مرة.. هشام عباس يكشف عن اسمه الحقيقي مع منى الشاذلي| فيديو

هشام عباس يوضح لماذا رفض دور أحمد السقا بـ صعيدي في الجامعة الأمريكية

ليستر سيتي ضد ليفربول .. محمد صلاح يهدر انفرادًا ويرفض إهداء الكرة لـ ماني

لكل اسم حكاية .. تعرف على سبب تسمية البحر الأحمر بهذا الاسم

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ عن الاستعانة بالسحر فى الأهلى

ليفربول يواصل التغريد وحيدا في الصدارة برباعية في شباك ليستر سيتي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مشاهد من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

بريطانية تعرض 15 ألف جنيه إسترليني مكافأة لاستعادة كلبها المسروق